Geny brilha por Moçambique e dá "oitavos" da CAN ao Egito de Rui Vitória

O Egito, orientado pelo português Rui Vitória, apurou-se para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), esta segunda-feira, com ajuda preciosa de Geny Catamo, do Sporting, no outro jogo do grupo B.

Os egípcios empataram com Cabo Verde, uma das nações lusófonas em prova e que já estava apurado, por 2-2. Os tubarões azuis adiantaram-se por intermédio de Gilson Tavares, nos descontos da primeira parte, mas Trézéguet empatou para o Egito, logo a abrir o segundo tempo. Mostafa Mohamed consumou a reviravolta, antes de Bryan Teixeira garantir a divisão de pontos.

O duelo entre Moçambique, mais uma equipa dos PALOP, e Gana correu muito bem às "black stars" durante hora e meia: Jordan Ayew bisou de grande penalidade, aos 15 e 70 minutos. Porém, ao minuto 91, o sportinguista Geny fez o 2-1, de penálti, e, três minutos depois, assistiu Reinildo para o empate. No último minuto, Moçambique falhou o 3-2 que o apuraria diretamente para os "oitavos".

Estes resultados deixam Cabo Verde no primeiro lugar, com sete pontos, e Egito em segundo, com três pontos. São as equipas apuradas para a fase a eliminar. O Gana fica fora dos quatro melhores terceiros classificados e está eliminado, assim como Moçambique, que termina o grupo no último lugar, com os mesmos dois pontos.