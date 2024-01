Benfica confirma empréstimo de Jurásek ao Hoffenheim

O Hoffenheim anunciou a contratação do defesa David Jurásek por empréstimo do Benfica. De acordo com a nota oficial das águias, o acordo prevê uma opção de compra, que rondará os 12 milhões de euros.

O lateral de 23 anos custou 14 milhões de euros no verão passado ao Slavia de Praga, mas nunca se afirmou nas opções de Roger Schmidt. Fez 12 jogos e foi apenas duas vezes titular na I Liga.

"O David é um lateral extremamente dinâmico que já nos interessava no verão. Ele é rápido e forte ofensivamente. Estamos convencidos de que encontramos esta solução em David e estamos satisfeitos por ele jogar connosco pelo menos na segunda metade da atual temporada", disse o diretor-geral do Hoffenheim, Alexander Rosen.

O Benfica já contratou Álvaro Carreras como substituto de Jurásek, que vai jogar no 8.º classificado da Bundesliga.