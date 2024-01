Presidente da FIFA defende derrota automática para equipas com adeptos racistas

Infantino também considera que os adeptos em causa devem ser levados a tribunal por racismo e proibidos de entrar em estádios em qualquer parte do mundo.

“Além do processo de três etapas (partida interrompida, partida interrompida, partida abandonada), temos que implementar uma desistência automática para a equipa cujos adeptos cometeram racismo e causaram o abandono da partida”, defende o presidente da FIFA.

Numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter), Gianni Infantino defende castigos mais pesados para equipas com adeptos racistas.

Insultos racistas por parte dos adeptos devem ser punidos com derrota automática, defende o presidente da FIFA.

A tomada de posição acontece um dia depois de o Udinese - AC Milan ter sido interrompido durante vários minutos devido a insultos contra o guarda-redes da equipa visitante Mike Maignan.



Em Udine, o encontro esteve interrompido vários minutos desde os 34 minutos, altura em que o internacional francês Mike Maignan abandonou o recinto de jogo em sinal de protesto com os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas, já depois de ter alertado o árbitro do encontro, tendo sido seguido pelos seus companheiros de equipa.

Através das instalações sonoras do estádio foi pedido aos adeptos da Udinese que parassem com os insultos e, quatro minutos depois, ainda com alguns jogadores da equipa anfitriã a pedirem explicações aos seus próprios seguidores, Maignan e os seus companheiros regressaram ao campo, tendo o árbitro reiniciado a partida, mas alertado que interromperia a mesma em definitivo se os insultos retomassem.

A Liga italiana reagiu ainda durante a partida, tendo, em mensagem na sua conta do 'X', deixado a mensagem: "A LIGA SERIE CONDENA TODA A FORMA DE RACISMO".



Na II Liga Inglesa, Kasey Palmer, do Coventry, também denunciou ter sido alvo de insultos racistas por parte de adeptos do Sheffield Wednesday.

“Os acontecimentos que ocorreram em Udine e Sheffield, no sábado, são totalmente abomináveis e completamente inaceitáveis. Os jogadores afetados pelos acontecimentos de sábado têm o meu total apoio”, afirma o presidente da FIFA.