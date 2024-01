Félix marca, Barcelona vence

O Barcelona derrotou o Betis, por 4-2, em partida da jornada 21 da liga espanhola. João Félix marcou um dos golos dos catalães.

Ferrán Torres fez um “hat-trick” e o avançado luso também apontou, apesar de só ter entrado a 10 minutos do final do encontro.

Já do lado bético, com Rui Silva na baliza, foi Isco, o ex-Real Madrid, a estar em destaque com um bis.

Nota para a estreia no Barça de Pau Cubarsi, de 16 anos.

Com este triunfo, os catalães sobem aos 44 pontos e são terceiros. Já o Betis continua com 31 pontos.