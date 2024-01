Oficial. Gabriel assina pelo Fluminense

Oficializada a saída do Benfica, Gabriel Pires assina agora pelo Fluminense.

O médio brasileiro, de 30 anos, assinou contrato até dezembro de 2025 com o detentor da Taça Libertadores.

“Fiquei muito feliz quando soube do interesse e quando cheguei aqui ao centro de estágios, onde fui muito bem recebido por todos e pude ver a estrutura do clube. Muito feliz de chegar a um clube tão grande e com tantos títulos, inclusivamente recém-campeão da América”, referiu.

Na última época, Gabriel esteve cedido pelo Benfica ao Botafogo. Participou em 34 partidas, marcou dois golos e fez cinco assistências.