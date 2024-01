André Horta emprestado ao Olympiacos

O Olympiacos continua a reforçar-se em Portugal. Poucos minutos depois de ter oficializado a contratação de Chiquinho (Benfica), o clube grego confirmou o empréstimo de André Horta.

O médio do Braga chega por empréstimo, com opção de compra no final da temporada.

Na primeira metade desta época, o mais novo dos irmãos Horta somava 25 partidas pelos arsenalistas, com dois golos e duas assistências.

O Olympiacos, agora treinado por Carlos Carvalhal, continua a reforçar-se em Portugal: Fran Navarro, Gelson Martins, Chiquinho.