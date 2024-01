O Japão perdeu com o Iraque por 2-1 em jogo da segunda jornada do grupo D da Taça das nações asiáticas.

Os tentos iraquianos foram apontados por Aymen Hussein, que bisou.

Já os nipónicos descontaram, aos 94 minutos, por Wataru Endo.

Morita, médio do Sporting, foi titular, mas saiu aos 74 minutos.

Também neste grupo, a Indonésia venceu o Vietname por 1-0.

Com esta vitória, o Iraque lidera o grupo D, com 6 pontos. O Japão é segundo, com 3, tal como a Indonésia.