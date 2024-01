O Irão vence Hong Kong, por 1-0, e garante o apuramento para os oitavos de final da Taça Asiática.

O único golo da partida foi apontado por Mehdi Ghaedi, aos 24 minutos.

A seleção de Hong Kong procurou o empate, mas o resultado não se alterou.

Taremi, do FC Porto, foi titular, mas saiu aos 77 minutos.

Com esta vitória, o Irão soma seis pontos no grupo C, contra quatro dos Emirados Árabes Unidos, um da Palestina e zero de Hong Kong.