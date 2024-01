Haaland, jogador do ano dos Globe Soccer Awards

O norueguês Erling Haaland foi eleito o jogador masculino do ano de 2023, na 14.ª edição dos Globe Soccer Awards, no Dubai.

O avançado do Manchester City sucede ao francês Karim Benzema.

Em 2023, Haaland conquistou a Premier League inglesa, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões da UEFA relativas a 2022/23 e a Supertaça Europeia. Bateu, ainda, o recorde de melhor marcador da liga inglesa, com 36 golos.

No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí foi eleita a melhor futebolista de 2023, ano em que conquistou o Mundial por Espanha, além de ter vencido a Liga dos Campeões, a liga espanhola e a Supertaça espanhola pelo Barcelona.

Entretanto, Cristiano Ronaldo foi distinguido a triplicar.

O português foi galardoado com os prémios de melhor jogador do Médio Oriente, o prémio Maradona (de melhor marcador de 2023) e ainda o prémio de jogador preferido dos adeptos em 2023.

Jorge Mendes também foi distinguido com o prémio de agente do ano.

O Manchester City recebeu o prémio de equipa masculina do ano, o Barcelona de equipa feminina do ano e Pep Guardiola o de treinador do ano.