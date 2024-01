A Guiné venceu a Gâmbia, por 1-0, na segunda jornada da Taça das Nações Africanas.

O único golo da partida foi apontado por Aguibou Camara, aos 69 minutos.

Com este triunfo, os guineenses isolam-se no segundo lugar do grupo. Já a seleção gambiana sofre a segunda derrota na prova.