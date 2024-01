Cabo Verde derrota Moçambique e carimba passagem aos oitavos de final

Cabo Verde venceu Moçambique, por 3-0, e confirmou presença nos oitavos de final do Campeonato das Nações Africanas (CAN).

Bebé abriu o marcador com um livre direto do meio da rua, em que o guarda-redes Ernan Siluane ficou muito mal na fotografia. A tranquilidade chegou já na segunda parte com os golos de Ryan Mendes, aos 51 minutos, e Kevin Pina, aos 69.

Com este resultado, Cabo Verde confirma o apuramento para os oitavos de final e o primeiro lugar do grupo B. Soma seis pontos, mais quatro do que o Egito, e mais cinco do que Gana e Moçambique.

Moçambique está no último lugar do grupo, mas ainda sonha com o apuramento, quer através do lugar lugar, quer através da classificação dos melhores terceiros classificados.

Está, no entanto, obrigado a vencer o Gana na última jornada.