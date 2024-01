Wiegman renova pela Inglaterra um dia depois de ser The Best

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Sarina Wiegman, selecionadora da equipa principal feminina, até depois do Mundial 2027.

A técnica neerlandesa, de 54 anos, assumiu o comando da seleção inglesa em 2021 e, no ano seguinte, levou-a à inédita conquista do Campeonato da Europa. Em 2023, foi finalista vencida do Mundial.

Esta renovação surge um dia depois de Wiegman ter sido eleita, pela quarta vez - um recorde -, a melhor treinadora de futebol feminino do mundo para a FIFA, na gala dos prémios The Best.

Este novo contrato permitir-lhe-á orientar a Inglaterra no Euro 2025, na Suíça, na Liga das Nações 2025/26 e, como referido, no Mundial 2027, cujos anfitriões ainda só serão divulgados em maio.

Sarina Wiegman começou como selecionadora ao comando dos Países Baixos, que conduziu à vitória no Euro 2017, e mudou-se em 2021 para Inglaterra, com que conquistou o Euro 2022 e a Finalíssima.