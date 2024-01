Que tal um trava-línguas? A nova selecionadora da Suíça vem da Suécia

A nova selecionadora suíça é sueca. Parece um trava-línguas, mas não é. A histórica Pia Sundhage, que deixou o Brasil após o Mundial 2023, assumiu o comando da seleção feminina da Suíça.

A técnica sueca, de 63 anos, sucede ao antigo internacional suíço Reto Gertschen, que por sua vez assumira o cargo de selecionador, de forma interina, após a saída de Inka Grings, também depois do Mundial.

Com passagens por Estados Unidos, Suécia e Brasil, Pia é uma das selecionadoras com maior sucesso da história: campeã olímpica em 2008 e 2012 e prata em 2016, vice-campeã mundial em 2011, vencedora da Copa América em 2022, melhor treinadora do mundo para a FIFA em 2012.

Com o Brasil, no entanto, depois de ter sido campeã sul-americana, desiludiu: ficou pela fase de grupos do Campeonato do Mundo.