José Mourinho despedido da AS Roma

“Agradecemos ao José em nome de todos nós da AS Roma pela paixão e empenho que demonstrou desde a sua chegada aos Giallorossi”, disseram os donos do clube, Dan e Ryan Friedkin.

“Teremos sempre boas recordações da sua gestão, mas acreditamos que, no melhor interesse do Clube, é necessária uma mudança imediata", lê-se.

A AS Roma anunciou em comunicado, esta terça-feira, que o treinador "José Mourinho e a sua equipa técnica deixarão o clube com efeitos imediatos".

Mourinho tinha contrato com o clube italiano até ao final da época, depois de ter chegado em maio de 2021, para suceder a Paulo Fonseca.

Foi o sexagésimo treinador na história do clube de Roma. Ao comando dos romanos conquistou a Liga Conferência, em 2022, e chegou à final da Liga Europa na época passada, na qual perdeu com o Sevilha.



O técnico português deixa a A.S. Roma no nono lugar da Serie A italiana, 22 pontos atrás do líder Inter de Milão, e após eliminação da Taça de Itália no dérbi diante da Lazio.



O clube informou que as atualizações sobre novo treinador serão comunicadas brevemente.



[em atualização]