Abel Ferreira renova com o Palmeiras até dezembro de 2025

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras por mais um ano, até dezembro de 2025. Notícia dada pela presidente do clube brasileiro

"Ele acredita na nossa continuidade. Continuaremos sempre a lutar pelo maior número de títulos. Mantendo o nosso plantel, segurança ao trabalho de todos. Então, ele fica até ao final de 2025", anunciou Leila Pereira, em conferência de imprensa, esta terça-feira.

O treinador português, de 45 anos, tinha contrato válido até dezembro de 2024. Agora, estende por mais um ano. Para Leila Pereira, "o grande reforço do Palmeiras é este: acreditar nos profissionais que dão certo".

"Como vocês sabem, era um desejo meu manter este treinador tão vencedor, há tanto tempo connosco. É uma grande notícia para o nosso adepto, para a nossa instituição e para o Abel e sua comissão técnica. Tenho a certeza de que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto e vamos continuar fortes, sempre lutando para o maior número de títulos possível", acrescenta a líder do clube de São Paulo.

A intenção de Leila Pereira é ter a equipa técnica de Abel Ferreira por mais tempo ainda - renovar até 2027, caso seja reeleita no final do ano.

Abel chegou ao Palmeiras no final de 2020 e, desde então, encheu a vitrine do clube: é bicampeão brasileiro, além de ter vencido duas Libertadores, dois Paulistas, uma Supertaça e uma Taça do Brasil.