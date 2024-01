A Roma, de José Mourinho, perdeu em casa do Milan, por 3-1, em partida da liga italiana.

Yacine Adli, Giroud e Theo Hernandez marcaram os golos dos “rossoneri”.

Já pelos romanos descontou Leandro Paredes, da marca de grande penalidade.

Com esta derrota, a Roma é agora nona classificada no campeonato, com 29 pontos, a 22 pontos do líder Inter. Já o Milan é terceiro com 42.