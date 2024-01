Lionel Messi eleito o "The Best" da FIFA pela oitava vez

O argentino Lionel Messi foi eleito pela oitava vez o futebolista do ano da FIFA, ao bater na votação de 2023 o francês Kylian Mbappé e o norueguês Erling Haaland.

Messi, de 36 anos, já tinha arrebatado o prémio em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022 – de 2010 a 2015, o prémio foi uma eleição conjunta entre a FIFA e o France Football (FIFA Ballon d’or) –, junta novo "The Best" a oito triunfos na Bola de Ouro.

Em 2023, o argentino conquistou a Liga francesa, pelo Paris Saint-Germain, antes de se mudar para o Inter Miami, da liga norte-americana (MLS), ao serviço do qual conquistou a Leagues Cup.

No ranking do prémio da FIFA, Messi passou a contar mais três troféus do que o português Cristiano Ronaldo, que ganhou em cinco ocasiões (2008, 2013, 2014, 2016, 2016/17).

Entre seleção e clubes, Lionel Messi marcou 28 golos e fez 12 assistências em 2023.