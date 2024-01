FIFA elege Bernardo Silva e Rúben Dias para o onze ideal do ano

Os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias, do Manchester City, foram eleitos para o onze ideal do ano da FIFPro. O anúncio foi feito durante a gala The Best, da FIFA, em Londres.

Os dois jogadores foram peças importantes na conquista inédita dos "citizens" da Liga dos Campeões. Por esse motivo, o City domina o onze ideal com seis jogadores.

Cristiano Ronaldo, que a meio da época passada trocou o Manchester United pelo Al Nassr, era um dos nomeados, mas ficou fora da escolha final.

O onze inicial é composto por Courtois, do Real Madrid, Kyle Walker, John Stones e Rúben Dias, todos do Manchester City. No meio campo, Bernardo Silva e Kevin de Bruyne, também dos "citizens", e Jude Bellingham, do Borussia Dortmund e Real madrid.

O ataque é composto por um quarteto: Erlind Haaland, do Manchester City, Kylian Mbappé, do PSG, Lionel Messi, que trocou o PSG pelo Inter Miami, e Vinícius Júnior, do Real Madrid.