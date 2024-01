Peseiro abre CAN com empate

A Nigéria, treinada por José Peseiro, empatou 1-1 contra a Guiné Equatorial na primeira jornada da Taça das Nações Africanas.

Os dois golos surgiram na primeira parte e seguidos.

Marcou primeiro a Guiné, por Iban Salvador, aos 36 minutos, mas empatou Osimhen para as Super Águias dois minutos depois.

No segundo tempo só deu Nigéria, mas faltou eficácia para mudar o marcador.

O guarda-redes da Guiné Equatorial, Jesús Owono, foi considerado o “homem do jogo”.

No outro jogo do Grupo A, a Costa do Marfim tinha derrotado a Guiné-Bissau por 2-0.