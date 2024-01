Paulo Fonseca aproxima Lille do pódio da Liga francesa

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, aproximou-se do terceiro lugar da Liga francesa, este domingo, ao receber e bater o Lorient, por 3-0.

Jonathan David, aos 37 minutos, adiantou os dogues, no entanto, só aos 90 chegou a tranquilidade, com o golo de Rémy Cabella. Ao terceiro minuto de descontos, Edon Zhegrova estabeleceu o resultado final.

O lateral-direito português Tiago Santos, ex-Estoril, foi titular pelo Lille, assim como o médio luso-inglês Angel Gomes, ex-Boavista.

Também na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, o Mónaco, terceiro classificado à entrada para a 18.ª jornada, perdeu na receção ao Reims, por 3-1, e cai para quarto, com 31 pontos; o Brest venceu o Montpellier, por 2-0, e é agora o novo ocupante do último lugar do pódio, com 34 pontos.

Logo atrás, na quinta posição, que dá acesso à Liga Conferência, está o Lille, com 31 pontos, agora a três do terceiro lugar (antes a cinco).