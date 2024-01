Japão estreia-se na Taça da Ásia com reviravolta e Morita no onze

Hidemasa Morita foi titular na estreia vitoriosa do Japão na Taça da Ásia, que se realiza no Qatar. A seleção do médio do Sporting derrotou o Vietname, por 4-2, após reviravolta, este domingo.

Takumi Minamino, do Mónaco (ex-Liverpool), abriu o marcador ao minuto 11, no entanto, o Vietname deu rapidamente a volta, com golos de Nguyen dinh Bac, aos 16 minutos, e Pham Tuan Hai, aos 33.

Contudo, o Japão reagiu e conseguiu operar a reviravolta ainda antes do intervalo. Minamino, grande figura do jogo, bisou aos 45 minutos e Keito Nakamura fez o 3-2 nos descontos da primeira parte. A fechar o encontro, ao minuto 85, Ayase Ueda dissipou todas as dúvidas, com o 4-2 final.

Com este resultado, o Japão salta para a liderança do grupo D, com três pontos, e o Vietname cai para último, com zero. Indonésia e Iraque ainda não jogaram: têm duelo marcado para segunda-feira, às 14h30.