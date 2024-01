O Manchester United e o Tottenham empataram 2-2 em partida da liga inglesa.

Os golos dos “red devils”, que tiveram Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze, foram apontados por Hojlund e Rashford.

Já pelos visitantes marcaram Richarlison e Bentancur.

Com este empate, o United é sétimo, com 31 pontos. Por sua vez, o Tottenham é quinto, com 40.