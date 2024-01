O treinador Fernando Santos estreou-se com uma vitória no comando técnico do Besiktas, no campeonato turco.

As “águias negras” venceram por 3-0 diante do Fatih Karagumruk.

Os golos surgiram só na segunda parte e foram apontados por Semih Kilicsoy, Milot Rashica e o português Gedson Fernandes.

Com este triunfo, o Besiktas sobe ao quarto lugar do campeonato, com 35 pontos, a 15 do líder Fenerbahçe.