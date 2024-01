Chelsea vence por 1-0 Fulham, de Marco Silva e Palhinha

O Chelsea recebeu e venceu, este sábado, por 1-0 o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, num dérbi londrino da 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol, no qual João Palhinha foi titular na equipa visitante.

O único golo da partida, que opôs duas equipas derrotadas a meio da semana para a Taça da Liga, foi apontado nos descontos da primeira parte (45+4), por Cole Palmer, na conversão de uma grande penalidade.

Em Stanford Bridge, o português João Palhinha esteve em jogo 82 minutos, tendo sido substituído por Sasa Lukic.

O Chelsea segue na oitava posição, com 31 pontos, empatado com Brighton e Manchester United, que tem menos um jogo disputado, enquanto o Fulham é 13.º, com 24.

A meio da semana, o Chelsea foi derrotado por 1-0 pelo Middlesbrough, do segundo escalão, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, enquanto o Fulham perdeu por 2-1 com o Liverpool, em Anfield Road.