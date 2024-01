Bernardo Silva marca na vitória do City em Newcastle

O português Bernardo Silva marcou na vitória por 3-2 do Manchester City no terreno do Newcastle, num jogo da 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol em que os tricampeões estiveram a perder por 2-1.

Em St. James' Park, Bernardo Silva colocou o City em vantagem, aos 26 minutos, mas em apenas dois minutos a equipa da casa deu a volta ao resultado, com golos de Alexander Isak, aos 35, e Anthony Gordon, aos 37.

A perder por 2-1, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, que também lançou Rúben Dias no onze titular, encontrou no banco de suplentes as soluções para a reviravolta.

O belga Kevin de Bruyne, que entrou aos 69 minutos, para o lugar de Bernardo Silva, empatou a partida cinco minutos depois (74), e Oscar Bobb, que rendeu Jeremy Doku, fez o golo da vitória já nos descontos (90+1).

O triunfo permitiu ao City subir ao segundo lugar, por troca com o Aston Villa, e deixa os tricampeões ingleses a dois pontos do líder, o Liverpool, que tem 45.

O Newcastle, que somou a quarta derrota consecutiva, segue na 10.ª posição.