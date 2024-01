Presença de Cabo Verde no CAN abalada por pagamentos em atraso

A presença de Cabo Verde no Campeonato das Nações Africanas (CAN) está abalada por pagamentos em atraso.



De acordo com informações apuradas pela Renascença, alguns jogadores chegaram a ameaçar recusar viajar para um jogo de preparação para a competição devido ao atraso no pagamento de prémios.

A equipa acabou por viajar depois de um estágio inicial em Portugal, em Tróia, mas, à data, há ainda jogadores e treinadores com remunerações por receber.

A situação pode ameaçar a presença do plantel no primero jogo do CAN, uma possibilidade já equacionada pelo grupo, que aparenta perder confiança nas promessas diretivas.