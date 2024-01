Nigéria, de José Peseiro, com baixa de última hora para o CAN

O avançado Sadiq Umar, da Real Sociedad, é baixa de última hora na Nigéria, na véspera de estreia da seleção de José Peseiro no Grupo A da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN 2023).

O futebolista apresentou queixas no treino de quinta-feira e tudo aponta para uma lesão no joelho esquerdo, que o fará regressar a San Sebastián, desfalcando a equipa na mais importante prova de seleções do continente africano.

A Nigéria já indicou que Sadiq será substituído na seleção por Paul Onuachu, avançado emprestado pelo Southampton ao Trabzonspor.

José Peseiro (Nigéria) é um dos três treinadores portugueses, a par de Rui Vitória (Egito) e Pedro Gonçalves (Angola), que competem entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro na Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim.

No Grupo A, a Nigéria tem como adversários a Guiné Equatorial (sábado), a Costa do Marfim (quinta-feira) e a Guiné-Bissau (22 de janeiro).

Os dois primeiros colocados das seis 'poules' e os quatro melhores terceiros rumam aos oitavos de final da CAN2023, que se realiza agora após ter sido adiada por um ano, face ao clima adverso na Costa do Marfim.