Eriksson revela que terá no máximo um ano de vida. Ex-treinador do Benfica tem cancro

O ex-treinador do Benfica Sven-Göran Eriksson, de 75 anos, revelou, numa entrevista à rádio sueca P1, que tem cancro em estágio terminal e que, tendo em conta o diagnóstico, terá no máximo um ano de vida.

“Todos compreendem que tenho uma doença que não é boa. Todos adivinharam que era cancro e é mesmo. Mas preciso de lutar da maneira que conseguir”, declarou

“Quanto tempo tenho de vida? Talvez um ano, no máximo. No pior cenário, um bocadinho menos. No melhor, pouco mais. O melhor é não pensar muito nisso”, acrescentou.

Eriksson, que foi treinador do Benfica em duas passagens, na década de 1980, foi três vezes campeão nacional, venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira, afastou-se do futebol em fevereiro de 2023, para poder focar-se no tratamento da doença. Na altura era diretor desportivo do IF Karlstad.