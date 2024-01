Barcelona marca final com Real Madrid com assistência de Félix

O Barcelona marcou encontro com o Real Madrid na final da Supertaça de Espanha, que decorre na Arábia Saudita, ao derrotar o Osasuna, por 2-0, com uma assistência de João Félix, esta quinta-feira.

A segunda meia-final só teve o primeiro golo ao minuto 59, dos pés de Robert Lewandowski. No entanto, a diferença mínima manteve-se até aos descontos, o que permitiu ao Osasuna sonhar.

Quem acabou com o sonho do Osasuna foi a dupla João Félix-Lamine Yamal. O português, que entrou aos 61 minutos, assistiu o espanhol para o golo que pôs fim à incerteza e selou o bilhete do Barcelona para a final.

Frente ao Real Madrid, que se apurou para a final na véspera, com uma vitória (5-3) sobre o Atlético, o Barça já poderá ter João Cancelo, que falhou este jogo por lesão. Encontro marcado para domingo, às 19h00.