Real Madrid finalista da Supertaça ao bater Atlético no prolongamento

Um autogolo do defesa montenegrino Stefan Savic, no prolongamento, aos 116 minutos, desbloqueou para o Real Madrid um lugar na final da Supertaça de Espanha em futebol, após triunfo, por 5-3, sobre o Atlético de Madrid, em Riade.

Na Arábia Saudita, num desafio extremamente emotivo, sobretudo na primeira parte, os ‘merengues’ viram o jogo decidir-se em lance infeliz do adversário, que falhou um alívio, já na parte final de um desafio em que o médio Brahim Diaz, de longe, com a baliza deserta pelo adiantamento do guarda-redes Oblak, ainda conseguiu reforçar o triunfo.

Os ‘colchoneros’ colocaram-se na frente logo ao sexto minuto, na sequência de um canto concluído pela cabeça do defesa Mário Hermoso, contudo o empate surgiu aos 20, também através de um canto e igualmente por um defesa, no caso o alemão Rudiger, mais forte do que a concorrência.

A formação de Carlo Ancelotti consumou a reviravolta com tento de mais um defesa, o lateral francês Ferland Mendy, que surgiu na posição do ponta de lança para responder a um cruzamento.

O gaulês Griezmann recuperou uma bola e, com um golo de belo efeito, resgatou a honra dos avançados ao igualar aos 38, de nada valendo a estirada de Kepa, levando o desafio empatado 2-2 para o intervalo.

A etapa complementar foi mais calma, com um Real Madrid a dominar nas estatísticas, mas a ser a formação de Diego Simeone a marcar, aos 78, em lance de má comunicação entre o guarda-redes Kepa e Rudiger, resultando em autogolo.

Com pouco tempo para jogar, foi o defesa Carvajal a aproveitar um ressalto para igualar, aos 85, e levar a decisão para prolongamento, no qual o Real Madrid se revelou mais forte.

O outro finalista da Supertaça de Espanha vai ser encontrado na quinta-feira, no desafio que opõe o FC Barcelona ao Osasuna.