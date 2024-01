Shéu Han homenageia Beckenbauer, "uma lenda do futebol mundial"

Shéu Han diz adeus a Franz Beckenbauer, "uma lenda do futebol mundial", que morreu, esta segunda-feira, aos 78 anos.

Em declarações à Renascença, o antigo internacional português enaltece as qualidades de Beckenbauer enquanto jogador.

"É uma lenda do futebol mundial. Um jogador que nos marcou a todos, com uma técnica, uma finesse... Queria mesmo solidarizar-me com a dor da família", afirma.

Não só a família no sentido tradicional da palavra, mas também "com a dor da família desportiva, pela perda desta figura ímpar de uma delicadeza e um estilo fora do normal".

Um adversário difícil, mas marcante

Shéu recorda que para Beckenbauer "era tudo muito fácil". Todos os jogos diante do internacional alemão impressionavam, mesmo estando do lado oposto

"Era sempre de uma desenvoltura muito marcante. Não era fácil enfrentar uma figura daquele estilo. É lendário", destaca.

Franz Beckenbauer, antigo jogador do Bayern de Munique e da seleção alemã, morreu esta segunda-feira aos 78 anos.