PSG goleou e Gonçalo Ramos marcou

O PSG qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de França em futebol, ao golear o conjunto amador do Revel por 9-0, num encontro em que Gonçalo Ramos marcou de penálti.

Em Castres, o emblema parisiense ficou com a eliminatória no bolso ainda antes do intervalo, face aos pontapés certeiros de Mbappé (16 e 45 minutos) e Asensio (43) e ao golo na própria baliza de N'Guessan (43).

Após o descanso, Mbappé (48 minutos) fez o “hat-trick”, antes do ex-Benfica Gonçalo Ramos (71) converter um castigo máximo, havendo ainda tempo para o 'bis' de Kolo Muani (76 e 90) e para um golo do também ex-benfiquista Cher Ndour (87).

No emblema parisiense, e além de Gonçalo Ramos, Danilo Pereira alinhou de início, enquanto Vitinha ficou no banco durante os 90 minutos.

O Mónaco eliminou o Lens nos penáltis, após empate (2-2) no tempo regulamentar, e o Toulouse, adversário do Benfica na Liga Europa, também seguiu em frente.

A formação do Principado já vencia por 2-0 aos 21 minutos, na sequência de um golo no primeiro minuto, pelo internacional gaulês Wissam Bem Yedder, e o segundo pelo avançado Maghnes Akliouche.

O Lens, a jogar em casa, reduziu para 2-1 ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, por Faitout Maouassa, e o seu companheiro do ataque Florian Sotoca restabeleceu o empate aos 62, resultado que não sofreria alterações até final, forçando à decisão da eliminatória através de grandes penalidades.

No desempate, o Mónaco acabou por ser mais competente, ao finalizar com êxito seis remates em nove tentativas, contra cinco do Lens, com médio da casa Adrien Thomasson a falhar o nono e último castigo máximo.

O internacional sub-21 português David Costa foi titular no Lens, acabando por ser substituído aos 73 minutos, pelo jovem belga Ayanda Shishuba.

Destaque ainda nos 32 avos de final da Taça de França para o apuramento fácil do Toulouse, adversário do Benfica no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e atual detentor do troféu, que venceu fora por 3-0 a modesta equipa do Cambéry, do quinto escalão.

O finlandês Naatan Skytta, aos sete e 35 minutos, e o neerlandês Thijs Dallinga, ais 84, apontaram os tentos do Toulouse.

Nos restantes jogos, as equipas da Liga principal apuraram-se para os 16 avos de final, com maior ou menor dificuldades, sendo mais evidentes as sentidas pelo Marselha para vencer em casa do Thionville Lusitanos, do quinto escalão, por 1-0.

O avançado português do Marselha, Vitinha, contratado ao Sporting de Braga, foi titular, mas seria substituído aos 90+2 pelo inglês Emran Soglo.

O Reims e o Lyon desembaraçaram-se com facilidade em casa de duas equipas do quarto escalão, o Dinah Leton e o Pontarlier, pelo mesmo resultado, 3-0, já o Rennes foi ao terreno do Guingamp, da Liga 2, vencer por 2-0, enquanto o Le Havre recebeu e bateu o Caen, também da Liga 2, por 2-1.