Humberto Coelho lamenta morte de Beckenbauer. "Dia triste para o futebol mundial"

Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), afirma que esta segunda-feira é "um dia triste para o futebol mundial", devido à morte de Franz Beckenbauer, aos 78 anos.

Em declarações aos canais oficiais da FPF, o antigo internacional português destaca "toda a qualidade, todo o perfil, como jogador e como homem", do antigo jogador da seleção alemã e do Bayern de Munique.



"Tive oportunidade de jogar contra ele e de jogar com ele, numa seleção da Europa e dos EUA contra uma seleção do mundo. Era uma personalidade única, com um estatuto de grande senhor e de grande profissional", enaltece o antigo jogador português.

Assim, Humberto Coelho apresenta, em seu nome e da FPF, as condolências pela morte de Beckenbauer.