Fábio Carvalho não volta ao Liverpool e segue para a segunda divisão inglesa

Fábio Carvalho está a caminho do Hull City, por empréstimo do Liverpool, segundo o "The Athletic".

O internacional sub-21 português tinha sido cedido ao RB Leipzig, mas não se conseguiu afirmar na Bundesliga, tendo feito apenas 15 jogos e titular em apenas três deles. Não marcou qualquer golo.

De acordo com a publicação, existiam vários interessados na contratação de Fábio Carvalho em janeiro, que acabará por rumar ao Hull City, sendo que o Southampton, também da segunda divisão inglesa, também esteve interessado.

Carvalho, de 21 anos, assinou pelo Liverpool na época passada a troco de sete milhões de euros, mais três em bónus, após a afirmação no Fulham de Marco Silva. Nos "reds", apontou três golos em 21 jogos na época passada.

O avançado, que pode também jogar pela seleção inglesa, assumiu o desejo de jogar por Portugal, apesar de ter renunciado aos sub-21 devido a um "desentendimento".

O Hull City está na luta pela subida à Premier League. Ocupa o 7.º lugar do Championship, com 39 pontos, às portas de um lugar de "play-off".