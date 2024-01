São Paulo confirma saída de Dorival Júnior para a Seleção

Já Dorival Júnior aproveitou para se despedir dos adeptos.

“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio”.

Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023, depois de ter sido campeão pelo Flamengo no ano anterior.

Fernando Diniz, do Fluminense, deixou o “escrete” recentemente após uma série de maus resultados.

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não confirmou a contratação de Dorival.

O nome de Carlo Ancelotti chegou a ser apontado ao cargo, mas o italiano preferiu continuar no Real Madrid.