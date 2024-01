Fernando Santos no Besiktas

Com Fernando Santos seguem cinco adjuntos: João Costa, Fernando Justino, Paulo Mendes, Ricardo Santos e Jorge Rosário.

Não foi, para já, divulgada a duração do contrato.

O técnico Fernando Santos volta ao ativo e é o novo treinador do Besiktas, na Turquia.

Após 18 jogos no campeonato turco, o Besiktas segue em sexto lugar, com 29 pontos, a 18 pontos do líder Fenerbahce.

Fernando Santos, que no plantel do Besiktas terá o português Gedson Fernandes, é o quarto técnico do clube na presente temporada, depois de Senol Gunes, Burak Yilmaz e Riza Calimbay.