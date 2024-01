Árbitra do Frosinone – Monza utilizou telemóvel para falar com VAR

A ligação ao VAR falhou na liga italiana durante a partida entre o Frosinone e o Monza.

A árbitra do encontro, Maria Caputi, foi obrigada a utilizar o telemóvel no final da primeira parte, na altura do segundo golo do Monza.

Em causa estiveram falhas na sala do VAR, que inicialmente impediram a revisão da repetição em câmara lenta. Além disso, os árbitros não conseguiam estabelecer comunicação com o VAR.

Os problemas técnicos continuaram na segunda parte, mas ainda foram resolvidos com o recorrer do jogo.

De recordar que, em setembro, ocorreu um episódio semelhante em Portugal. No estádio do Dragão, durante o jogo entre FC Porto e Arouca, o árbitro Miguel Nogueira anulou um penálti aos dragões após indicação por telemóvel do VAR.