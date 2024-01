Tiago Pinto deixa a Roma no fim do mercado de inverno

Tiago Pinto vai deixar o cargo de diretor geral do futebol da AS Roma, treinada por José Mourinho, no dia 3 de fevereiro, no fim do mercado de transferências de inverno, anunciou o clube italiano esta quinta-feira.

O mercado de inverno fecha no dia 1 de fevereiro e, dois dias depois, o dirigente português diz adeus, em definitivo, à Roma, ao fim de três anos de ligação. Em 2022, época em que a equipa conquistou a Liga Conferência, foi eleito o melhor diretor desportivo da Serie A.

A Roma já trabalha na procura de um sucessor e espera anunciar o próximo diretor geral para o futebol "nas próximas semanas". Citado no site oficial do clube, Tiago Pinto assume que era hora de fechar o capítulo.

"Ao fim de três anos, acredito que o meu ciclo na Roma chegou ao fim e, à medida que a minha saída se aproxima, gostaria de agradecer a todos os que tornaram tão especial a minha estadia no clube", pode ler-se.

Tiago Pinto estreou-se como diretor geral do futebol do Benfica, cargo que ocupou entre 2017/18 e 2020/21. Deixou a Luz para rumar a Roma.