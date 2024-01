Rúben Dias, Bernardo Silva e Ronaldo nos candidatos ao onze do ano da FIFPRO

Rúben Dias, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo estão nomeados ao melhor onze de 2023 da FIFPRO, sindicato mundial de jogadores.

O central e o médio do Manchester City e o avançado do Al-Nassr integram uma "shortlist" de 23 jogadores: três guarda-redes, seis defesas, sete médios e sete avançados.

A equipa que mais jogadores coloca entre os nomeados - nove, no total - é o City, que em 2023 venceu Premier League, Taça de Inglaterra, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes: além de Dias e Bernardo, são candidatos o guarda-redes Ederson, os defesas John Stones e Kyle Walker, os médios Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan (que no verão rumou ao Barcelona) e Rodri, e o avançado Erling Haaland.

Votam quase 22 mil jogadores - é o único prémio decidido exclusivamente por futebolistas. Os elementos que receberem mais votos nas respetivas posições serão selecionados para o onze do ano.

O onze do ano da FIFPRO será conhecido no dia 15 de janeiro, na gala dos prémios The Best da FIFA, em Londres, Inglaterra.

Todos os nomeados:



Guarda-redes

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica)

Ederson (Manchester City, Brasil)

Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina)

Defesas

Ruben Dias (Manchester City, Portugal)

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Baixos)

Eder Militao (Real Madrid, Brasil)

Antonio Rudiger (Real Madrid, Alemanha)

John Stones (Manchester City, Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City, Inglaterra)

Médios

Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid, Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica)

Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, Alemanha)

Luka Modric (Real Madrid, Croácia)

Rodri (Manchester City, Espanha)

Bernardo Silva (Manchester City, Portugal)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguai)

Avançados

Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad, França)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique, Inglaterra)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, França)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Inter Miami, Argentina)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil)