Milan resgata Gabbia de empréstimo mais cedo que o previsto

O AC Milan anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Matteo Gabbia, depois de ter chegado a acordo com o Villarreal para terminar o empréstimo do defesa-central mais cedo que o previsto.

Um retorno necessário, face às várias lesões no plantel dos milaneses. São dez os jogadores lesionados, entre eles cinco centrais: Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Marco Pellegrino e Mattia Caldara.

Formado no Milan, Gabbia saiu no início da época para o Villarreal, por empréstimo. Fez 13 jogos pelos espanhóis, sete no campeonato.