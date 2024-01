Girona bate Atlético ao cair do pano, Celta vence nos descontos e sai da zona de descida

O Real Madrid venceu na receção ao Maiorca, por 1-0, mas a vitória emocionante do Girona na receção ao Atlético de Madrid, por 4-3, mantém tudo igual no topo da tabela classificativa.

Os "merengues" tiveram de sofrer para arrancar vitoria na receção ao Maiorca. Apenas um golo de Rudiger, aos 78 minutos, desfez o nulo.



A equipa de Ancelotti estava na liderança isolada com 48 pontos quando Girona e Atlético de Madrid deram o pontapé de saída no jogo de maior cartaz da 19.ª jornada da La Liga. O improvável candidato ao título entrou com tudo e abriu o marcador, aos 2 minutos, pro Valery.

Morata empatou, aos 14, naquele que viria a ser uma noite história para si em termos individuais. Sávio e Blind, aos 26 e 39 minutos, deram vantagem confortável à equipa catalã, que voltou a deixar-se empatar.

O avançado Morata reduziu aos 44, viu um golo anulado por fora de jogo aos 46 e empatou mesmo já na segunda parte, aos 54, completando o "hat-trick". O momento do jogo surgiu nos descontos, aos 91. Ivan Martín aproveitou um ressalto na área e rematou colocado para o golo da vitória.

Contas feitas, Girona e Real partilham liderança com 48 pontos, agora com mais 10 pontos do que o Atlético de Madrid e Barcelona, sendo que os campeões em título só entram em campo na quarta-feira frente ao Las Palmas.

Antes do jogo em Girona, o Celta de Vigo deixou a zona de despromoção com vitória nos Balaídos frente ao Bétis, por 2-1.

A equipa de Rafa Benítez começou a perder, com golo de Ruibal aos 6 minutos, mas deu a volta de forma também emocionante. Iago Aspas empatou, de penálti, aos 16, e o improvável médio sueco Swedberg, pouco utilizado nas duas temporadas na Galiza, marcou o golo da vitória num contra-ataque.

Aos 96 minutos, viu-se isolado na cara do português Rui Silva, fintou-o e encostou para o golo da vitória. O Celta de Vigo passa a somar 16 pontos, ultrapassa o Cádiz, e deixa a zona de despromoção.