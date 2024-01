O Celtic venceu o St. Mirren, por 0-3, em partida da jornada 22 da liga escocesa.

O português Paulo Bernardo esteve em destaque ao fazer duas assistências. O médio luso está numa boa fase já que tinha marcado dois golos nos dois jogos anteriores do campeonato.

Os tentos foram apontados por Maeda, ex-Marítimo, O’Riley e Taylor.

Com este triunfo, o Celtic é líder, com 54 pontos, mais oito do que o Rangers, que tem dois jogos em atraso.