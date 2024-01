Wayne Rooney despedido do Birmingham City ao fim de 15 jogos

Wayne Rooney foi despedido do Birmingham City, da II Liga inglesa, esta terça-feira, ao fim de 15 jogos, em que averbou nove derrotas.

O antigo internacional inglês, de 38 anos, lenda de Everton e Manchester United, foi contratado a 11 de outubro, para suceder a John Eustace, quando os "blues" estavam no sexto lugar da tabela classificativa do Championship. Em 83 dias com Rooney, caíram para a 20.ª posição.

Em comunicado, Rooney admite que "levará algum tempo a ultrapassar este revés" e, apesar de agradecer pela oportunidade, também critica os donos do clube, Tom Wager, Tom Brady (o antigo jogador de futebol americano) e Garry Cook, pelo pouco tempo que lhe foi dado.

"O futebol é um negócio de resultados - e reconheço que eles não estiveram ao nível a que queria. Porém, o tempo é o bem mais precioso que um treinador requer e eu não acredito que 13 semanas fossem suficiente para operar as mudanças que eram necessárias", escreveu.

Esta foi a terceira experiência de Wayne Rooney como treinador, depois do Derby County e dos norte-americanos do DC United. Nas outras duas equipas, completou sempre, pelo menos, uma época. Agora, sai ao cabo de 15 jogos, em que somou duas vitórias, quatro empates e nove derrotas.