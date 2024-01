Jenni Hermoso reitera em tribunal que o beijo de Rubiales não foi consentido

Jenni Hermoso reiterou perante o juiz de instrução, esta terça-feira, que o beijo de Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após a final do Mundial 2023, não foi consentido.

Segundo informações do tribunal, a avançada espanhola reforça que o beijo foi "inesperado e em nenhum momento consentido".

Hermoso revela, ainda, que tanto no voo da Austrália para Espanha, como durante os dias de celebração em Ibiza, foi vítima de "assédio constante" para dizer que o beijo fora consentido, o que "alterou a sua vida normal, produzindo-lhe uma sensação de desassossego e tristeza".

Depoimento que corrobora os das colegas de seleção Irene Paredes, Alexia Putellas e Misa Rodríguez, que confirmaram ter havido pressões sobre Hermoso, amigos e familiares, por parte de Rubiales e outros altos cargos da RFEF, para que referissem que o beijo tinha sido consentido.

No final, à saída da Audiência Nacional, em Madrid, a jogadora do Trigres, do México, referiu que, "agora, fica tudo nas mãos da Justiça".

"Estou bem, tranquila", assegurou, em declarações aos jornalistas.