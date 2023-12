Fernando Diniz supera Abel Ferreira e vence prémio de melhor treinador

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, venceu o prémio como “Rei da América 2023”, atribuído pelo jornal uruguaio El País, ultrapassando Abel Ferreira, do Palmeiras.

O treinador brasileiro, também selecionador, conquistou a Libertadores e a prata no Mundial de Clubes.

Os outros finalistas ao prémio de melhor treinador eram Abel Ferreira, Lionel Scaloni (selecionador da Argentina), Marcelo Bielsa (selecionador do Uruguai) e Luis Zubeldía (treinador do LDU Quito, do Equador).

Já Germán Cano, avançado do Fluminense, conquistou o prémio de melhor jogador e Priscila Flor da Silva foi considerada a melhor jogadora.