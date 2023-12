Al Nassr vence e Cristiano Ronaldo fecha ano com 54 golos

O Al Nassr venceu o Al Taawon, por 4-1, em partida da jornada 19 da liga saudita, com mais um golo de Cristiano Ronaldo.

Os tentos da equipa de Luís Castro foram apontados por Brozovic, Laporte, Otávio e CR7.

Curiosamente o primeiro golo da partida foi apontado por El Mahdiou, na recarga à sua própria grande penalidade desperdiçada.

Com o último golo da partida, já nos descontos, Cristiano Ronaldo chega ao golo 54 do ano civil, mais dois do que Mbappé e Kane, o que torna o português o maior marcador mundial em 2023.

A vitória mantém o Al Nassr a sete pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus, líder da liga saudita.