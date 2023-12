Bailly regressa ao Villarreal

O Villarreal, de Espanha, oficializou, este sábado, a contratação regresso de Eric Bailly.

O defesa central costa-marfinense rescindiu contrato com os turcos do Besiktas e rapidamente encontrou colocação no mercado de inverno.

Bailly, de 29 anos, assinou até 2025 com a equipa da Liga espanhola, onde já tinha estado entre 2015 e 2016, antes de se transferir para o Manchester United.

Na primeira metade da época, o central ainda participou em oito partidas pelo Besiktas.