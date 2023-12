Três “portugueses” na lista da Nigéria para a CAN

O selecionador da Nigéria, José Peseiro, convocou 25 jogadores para a Taça das Nações Africanas (CAN), incluindo três que jogam em Portugal: Zaidu, defesa esquerdo do FC Porto, Bruno Onyeamechi e Chidozie, defesas do Boavista.

A Nigéria vai defrontar Costa do Marfim, Guiné-Equatorial e Guiné-Bissau na fase de grupos da prova.

Nota ainda para os avançados Victor Osimhen e Victor Boniface.