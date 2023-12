Suspensa Supertaça da Turquia na Arábia Saudita

A Supertaça da Turquia, a disputar na Arábia Saudita, entre Galatasaray e Fenerbahçe, foi suspensa.

Um alegado desentendimento entre o Governo saudita e a organização do evento terá ditado a decisão.

Os sauditas não terão permitido a audição do hino da Turquia e também não terão autorizado a que os jogadores utilizassem camisolas com homenagem ao antigo presidente Mustafa Kemal Ataturk.

O jogo estava marcado para as 17h45 desta sexta-feira.

As luzes do estádio KSU, em Riade, apagaram-se, já com um canal de televisão a emitir em direto.

Falta um comunicado oficial que confirme os passos seguintes. Se e quando se vai realizar a partida.