Ancelotti renova contrato com o Real Madrid até 2026

O treinador italiano Carlo Ancelotti prolongou o contrato com o Real Madrid por duas épocas, até 30 de junho de 2026, anunciou esta sexta-feira o clube que lidera a Liga espanhola de futebol.

O curto comunicado publicado no sítio oficial do Real Madrid coloca fim à possibilidade de Ancelotti, de 64 anos, poder assumir o cargo de selecionador do Brasil, que tinha sido noticiada pela comunicação social espanhola e brasileira.

"Em cinco temporadas como treinador do Real Madrid, [Ancelotti] ganhou 10 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de clubes, duas Supertaças europeias, uma Liga espanhola, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha", assinalaram os 'merengues'.